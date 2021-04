Weekend di sole con temperature sopra i 20 gradi

(Di sabato 24 aprile 2021) Con Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà nel fine settimana a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre dal Mediterraneo occidentale verso il Regno Unito garantirà un generale miglioramento del tempo sul nord Italia per tutto il week end, anche se non mancherà la formazione di un po’ di nubi, prevalentemente innocue, sui rilievi prealpini e la fascia pedemontana. Lesaranno in aumento nella giornata di sabato nei valori massimi, grazie al maggiorggiamento, con i valori pomeridiani che si porteranno oltre i 20. Sabato 24 aprile 2021 Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Nel pomeriggio formazione di un po’ di nubi sui rilievi prealpini, in particolare orobici, e sulla ...

