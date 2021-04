Vaccini, Figliuolo: “In arrivo 5 milioni di fiale”. I numeri della campagna: un anziano su due è immunizzato, prima dose al 45% degli over 70 (Di sabato 24 aprile 2021) Tra il 27 aprile e il 5 maggio arriveranno in Italia altre 5 milioni di dosi dei Vaccini anti-Covid. Grazie a questa fornitura, fa sapere l’ufficio del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, le Regioni saranno in condizione di poter rispettare l’obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno fissato per la fine di aprile. Un target che inizialmente doveva essere raggiunto già alla metà del mese, ma per diversi motivi – dalle inefficienze di alcune regioni ai ritardi nelle consegne dei Vaccini – il Piano è stato necessariamente rivisto. La data da cerchiare sul calendario ora è il 29 aprile: quel giorno l’Italia dovrebbe superare la soglia di 504mila iniezioni in 24 ore. A patto però che gli enti locali riescano a rispettare i “target crescenti” indicati dal commissario: l’Abruzzo dovrà infatti arrivare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Tra il 27 aprile e il 5 maggio arriveranno in Italia altre 5di dosi deianti-Covid. Grazie a questa fornitura, fa sapere l’ufficio del commissario per l’emergenza Francesco, le Regioni saranno in condizione di poter rispettare l’obiettivo delle 500mila somministrazioni al giorno fissato per la fine di aprile. Un target che inizialmente doveva essere raggiunto già alla metà del mese, ma per diversi motivi – dalle inefficienze di alcune regioni ai ritardi nelle consegne dei– il Piano è stato necessariamente rivisto. La data da cerchiare sul calendario ora è il 29 aprile: quel giorno l’Italia dovrebbe superare la soglia di 504mila iniezioni in 24 ore. A patto però che gli enti locali riescano a rispettare i “target crescenti” indicati dal commissario: l’Abruzzo dovrà infatti arrivare a ...

