Traffico Roma del 24-04-2021 ore 11 | 30

(Di sabato 24 aprile 2021) LuceverdeBari trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord sulla via Cassia soliti rallentamenti all’altezza di Isola Farnese per entrambe le direzioni di marcia e poi verso il centro città tra via Braccianese via Trionfale E dal raccordo fino a via di Grottarossa della Vittoria sempre chiusa per lavori di pulizia via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 tra Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia In entrambe le direzioni la riapertura dovrebbe avvenire a 12 sulla Prenestina abbiamo rallentamenti all’altezza di Colle Prenestino verso il centro città fra dragone Dotti Antica rallentamenti sulla via del mare verso il litorale della stessa direzione rallentato anche Viale deignoli da via del Collettore Primario a via della gente salinatoria sulla metro C proseguono i lavori di prolungamento della ...