Superlega | Perez | ' perdite per 2 mld | Bordeaux fallito e altri lo seguiranno'

(Di sabato 24 aprile 2021) Madrid, 24 apr. - (Adnkronos) - "Il rapporto della società di consulenza Kpmg mostranei dodici club dellaper 650 milioni di euro solo relativamente ai tre mesi di pandemia della passata stagione. Alla fine della stagione attuale, lesaranno di circa 2 miliari/2 miliardi e mezzo. Ilè appena. O facciamo qualcosa presto o molti club falliranno". E' il grido d'allarme lanciato, nel corso di un'intervista ad 'As' dal presidente del Real Madrid Florentino, in merito alle difficoltà economiche delle società calcistiche.

...qualsiasi tipo di azione che impedisca la nascita della. A mio parere, questa sentenza pone fine al monopolio dell'Uefa". Lo dice il presidente del Real Madrid, Florentino, nel corso ...A proposito del contratto vincolante formato dai 12 club con lae di eventuali penali,ha detto di non voler fornire dettagli, limitandosi ad aggiungere che " i club non possono ...Florentino Perez al contrattacco. Il presidente del Real Madrid ha concesso una lunga intervista ad As, nella quale ha rivolto più di un attacco al presidente ...Continua a far discutere la vicenda SuperLega, Florentino Perez, presidente del Real Madrid e promotore dell'iniziativa, intervisto da AS spiega anche le ripercussioni sui ...