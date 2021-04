Spezia | Italiano amaro | ' Non riusciamo ad essere costanti'

(Di sabato 24 aprile 2021) GENOVA - Dopo la sconfitta per 2 - 0 in casa del Genoa , Vincenzo, allenatore dello, è intervenuto a Sky Sport : "Uno dei nostri problemi è che in questo momento nonad ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

GENOVA - Dopo la sconfitta per 2 - 0 in casa del Genoa , Vincenzo, allenatore dello, è intervenuto a Sky Sport : "Uno dei nostri problemi è che in questo momento non riusciamo ad essere costanti in attenzione e concentrazione come visto due giorni ...punta su Verde per cercare di raddrizzare la sfida. All'84' la migliore occasione per lo: Gyasi colpisce male di testa da centro area su suggerimento di Verde. Due minuti più tardi, ...Il Genoa si aggiudica il derby ligure battendo lo Spezia con un secco 2-0 maturato nella ripresa. Un risultato che rischia di complicare la vita all'undici di mister Italiano di nuovo risucchiato nell ...Il Genoa porta a casa i tre punti nel match salvezza contro lo Spezia, terminato con il risultato di 2-0: ecco il tabellino e la classifica ...