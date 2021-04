Softball, l’Italia si prepara a due test amichevoli contro il Canada (Di sabato 24 aprile 2021) La Nazionale italiana di Softball si trasferisce a Fort Myers, in Florida, per prepararsi ad altri due incontri amichevoli, in vista di Tokyo 2020. Le Azzurre affronteranno il Canada in un doppio confronto nelle giornate di domenica 25, alle 11 ora locale (le 17 ora italiana), e lunedì 26 aprile, alle 13.30 ora locale (le 19.30 ora italiana). Le due sfida andranno in scena nella cornice del CenturyLink Sports, e rientrano in una serie di amichevoli ad alto livello per l’Italia, che ha già affrontato gli USA. Martedì 27 aprile l’ultima partita, contro la Florida International University. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) La Nazionale italiana disi trasferisce a Fort Myers, in Florida, perrsi ad altri due incontri, in vista di Tokyo 2020. Le Azzurre affronteranno ilin un doppio confronto nelle giornate di domenica 25, alle 11 ora locale (le 17 ora italiana), e lunedì 26 aprile, alle 13.30 ora locale (le 19.30 ora italiana). Le due sfida andranno in scena nella cornice del CenturyLink Sports, e rientrano in una serie diad alto livello per, che ha già affrontato gli USA. Martedì 27 aprile l’ultima partita,la Florida International University. SportFace.

