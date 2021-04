Restyling botanico a Barra | 30 volontari mettono a dimora nuova vegetazione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si sono ritrovate in piazza De Franchis aper recuperare al decoro e alla bellezza numerose fioriere abbandonate. Le associazioni Cittadinanza Attiva Per La, Passione Infinita, SavioGroup, Premio GreenCare Aps, I Pollici Verdi di Scampia, WAU! Napoli, con i propri, hanno donato e messo apiante di viburno a foglia liscia per la gioia dei residenti, dei passanti e delle attività commerciali della piazza. Non è la prima volta che le associazioni ambientaliste del terzo settore fanno rete per risollevare dal degrado territori abbandonati. E’ già accaduto in Villa Comunale, al Parco Virgiliano, a piazzale Tecchio, ai Giardini della Principessa Iolanda e Tondo di Capodimonte, al Parco Corto Maltese e in Villa Floridiana. Presenti, tra gli altri, Salvatore ...