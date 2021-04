Ponte Morandi, il libro degli orrori della privatizzazione di Autostrade (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Un libro degli orrori sulle privatizzazioni. Non c’è altro modo per definire la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Genova, che chiede il processo dei vertici di Autostrade per la tragedia del Ponte Morandi. Un evento che non si può imputare alla fatalità. Tutto il contrario. Fu il risultato della (pessima) gestione da parte della società, più impegnata a risparmiare sulle manutenzioni “così distribuiamo più utili e Gilberto e tutta la famiglia sono contenti“, come ebbe a dire Gianni Mion, ex dominus di Edizione, la finanziaria della dinastia Benetton. C’è l’omicidio colposo plurimo, c’è il disastro, l’attentato alla sicurezza dei trasporti, il falso. E potrebbero pure spuntare l’omicidio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Unsulle privatizzazioni. Non c’è altro modo per definire la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Genova, che chiede il processo dei vertici diper la tragedia del. Un evento che non si può imputare alla fatalità. Tutto il contrario. Fu il risultato(pessima) gestione da partesocietà, più impegnata a risparmiare sulle manutenzioni “così distribuiamo più utili e Gilberto e tutta la famiglia sono contenti“, come ebbe a dire Gianni Mion, ex dominus di Edizione, la finanziariadinastia Benetton. C’è l’omicidio colposo plurimo, c’è il disastro, l’attentato alla sicurezza dei trasporti, il falso. E potrebbero pure spuntare l’omicidio ...

