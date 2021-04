Parma-Crotone, Simy: “Felice per me ma non per il gruppo. Futuro? Non ci penso, ecco il nostro obiettivo” (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni dell'attaccante del Crotone, Nwanko Simy.A margine del successo esterno del Crotone sul campo del Parma, l'attaccante nigeriano della formazione allenata da Serse Cosmi, Nwanko Simy autore di una doppietta nel match del Tardini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, per analizzare il momento della compagine pitagorica, reduce dalla pirotecnica vittoria contro la formazione di Roberto D'Aversa."E' un momento particolare, non posso essere contento. E' vero che a livello individuale sto facendo bene, ma non basta: quello che importa è la squadra, e stiamo facendo fatica. Meritavamo da tanto la vittoria, speriamo di chiudere il campionato dignitosamente. Il gruppo è sempre stato unito, non abbiamo mai mollato, però forse non siamo stati all'altezza di questo campionato. ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni dell'attaccante del, Nwanko.A margine del successo esterno delsul campo del, l'attaccante nigeriano della formazione allenata da Serse Cosmi, Nwankoautore di una doppietta nel match del Tardini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, per analizzare il momento della compagine pitagorica, reduce dalla pirotecnica vittoria contro la formazione di Roberto D'Aversa."E' un momento particolare, non posso essere contento. E' vero che a livello individuale sto facendo bene, ma non basta: quello che importa è la squadra, e stiamo facendo fatica. Meritavamo da tanto la vittoria, speriamo di chiudere il campionato dignitosamente. Ilè sempre stato unito, non abbiamo mai mollato, però forse non siamo stati all'altezza di questo campionato. ...

