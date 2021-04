Non depressi | ma privi di gioia L' emozione del 2021 è il “languishing”

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 aprile 2021) Non è burnout, non èone, non è una mancanza di speranza. Semplicemente è l’assenza die di uno scopo. Secondo il New York Times, l’che ci accompagnerà per tutto ilha un nome: si chiama “”, che tradotto in italiano suona più o meno come “languire”. ”È un senso di stagnazione e di vuoto. Ti senti come se ti stessi confondendo tra i giorni, come se guardassi la tua vita da un finestrino appannato”, scrive l’autore dell’articolo, Adam Grant, psicologo alla University of Pennsylvania e autore del libro “Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know”. ”È l’assenza di benessere. Non hai sintomi di disagi psichici, ma non neanche sei il ritratto della salute mentale. Non funzioni al massimo delle tue capacità. Il ‘’ spegne la tua ...