Meloni: Draghi-Speranza è il Governo degli ammazza-imprese (Di sabato 24 aprile 2021) Giorgia Meloni riporta lo stato d'animo di un'Italia già stufa del Governo Draghi, brutta copia del Governo Conte II. Il nuovo esecutivo continua, infatti, ad essere in mano ai grillo comunisti, fautori di un'Italia decadente e rinchiusa in casa. "Dicono di ripristinare la zona gialla ma, vietando il consumo all'interno dei locali, di fatto il Governo degli ammazza-imprese ha ulteriormente inasprito le regole e i divieti" denuncia il leader di Forza Italia. "Non consentire più nemmeno il consumo di un caffè al banco nella zona gialla sarebbe una beffa, l'ennesima misura punitiva inutile, che confermerebbe l'accanimento dell'esecutivo Draghi-Speranza nei confronti delle categorie entrate nel mirino della sinistra"

