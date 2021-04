“Lo hanno fatto fuori”. Fedez nella bufera: la notizia è di dominio pubblico. Incredulità tra i fan (Di sabato 24 aprile 2021) Brutte notizie per Fedez e tutti i suoi seguaci. Il rapper e marito di Chiara Ferragni è infatti protagonista in negativo di un episodio, che sta facendo discutere notevolmente in rete. Nonostante la sua vita fosse praticamente perfetta fino a questo momento, grazie soprattutto agli aspetti personali con la nascita della secondogenita Vittoria, Federico Lucia è finito nella bufera per una vicenda alquanto particolare. E probabilmente serviranno spiegazioni ufficiali da parte del diretto interessato. Soltanto alcuni giorni fa ha pubblicizzato con un filmato la sua prima linea di smalti “Noon by Fedez”, un progetto realizzato in collaborazione con Layla e per cui una parte dei ricavati andrà a Pangea Onlus, che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale. Il filmato è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Brutte notizie pere tutti i suoi seguaci. Il rapper e marito di Chiara Ferragni è infatti protagonista in negativo di un episodio, che sta facendo discutere notevolmente in rete. Nonostante la sua vita fosse praticamente perfetta fino a questo momento, grazie soprattutto agli aspetti personali con la nascita della secondogenita Vittoria, Federico Lucia è finitoper una vicenda alquanto particolare. E probabilmente serviranno spiegazioni ufficiali da parte del diretto interessato. Soltanto alcuni giorni fa ha pubblicizzato con un filmato la sua prima linea di smalti “Noon by”, un progetto realizzato in collaborazione con Layla e per cui una parte dei ricavati andrà a Pangea Onlus, che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale. Il filmato è ...

Advertising

CarloCalenda : .?@EnricoLetta? te lo propongo davvero per l’ultima volta. Lascia stare le velleità di alleanza con i 5S e ritiro d… - Marcozanni86 : Bastava leggere il regolamento, cosa che molti giornalisti non hanno fatto. #RRF - ilriformista : Il dramma dei 130 #migranti morti in mare e le loro grida d'aiuto rimaste inascoltate @giuliocavalli - orsorossogrigio : RT @mariotoscana196: L'ultimo è unico treno buono per agganciare quello europeo è stato il governo Renzi.. Ma purtroppo i dementi Scappati… - Nicola11145604 : @GiovannaSandr16 @indigosvns @Agenzia_Ansa Lo hanno già fatto e sono ancora vivi, per il resto non vali nemmeno la… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno fatto Matrimoni e battesimi: cosa cambia dal 26 aprile Magari anche in fatto di matrimoni, cresime, comunioni e battesimi. L'unica cosa certa in questo ... Le riaperture dei ristoranti e degli altri servizi di ristorazione hanno mandato alle stelle i ...

L' ecatombe buonista fa litigare la politica Perché i trafficanti hanno fatto salpare i migranti nonostante le onde alte? Si tratta di gentaglia senza scrupoli, ma non sono stupidi. Un naufragio del genere rovina gli affari. Quando i due ...

Riaperture, "prima vaccino a tappeto". Governo e Regioni hanno fatto il contrario di quanto serviva Il Tempo Costantino Della Gherardesca “Molti vip non vogliono fare coming out” e poi di Alberto Matano dice Costantino della Gherardesca sembra aver lanciato una vera e propria bomba su molti vip e dunque personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che nonostante siano gay, pare non abbiano il coraggi ...

La blastocisti ibrida in un’immagine di Weizhi Ji (Kunming University) L'annuncio di un esperimento sugli embrioni di scimmie nei quali sono state inserite cellule staminali umane sembra passato quasi sotto silenzio. Ma rinnova il problema dei limiti ai test scientifici ...

Magari anche indi matrimoni, cresime, comunioni e battesimi. L'unica cosa certa in questo ... Le riaperture dei ristoranti e degli altri servizi di ristorazionemandato alle stelle i ...Perché i trafficantisalpare i migranti nonostante le onde alte? Si tratta di gentaglia senza scrupoli, ma non sono stupidi. Un naufragio del genere rovina gli affari. Quando i due ...Costantino della Gherardesca sembra aver lanciato una vera e propria bomba su molti vip e dunque personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che nonostante siano gay, pare non abbiano il coraggi ...L'annuncio di un esperimento sugli embrioni di scimmie nei quali sono state inserite cellule staminali umane sembra passato quasi sotto silenzio. Ma rinnova il problema dei limiti ai test scientifici ...