L'Italia da lunedì prova a ripartire. Assembramenti nel sabato prima delle zone gialle (Di sabato 24 aprile 2021) I dati odierni del ministero della Salute sui contagi giornalieri da coronavirus lasciano ben sperare: in calo il numero dei nuovi positivi (13.817), dei ricoveri ( - 469) e delle terapie intensive (... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 aprile 2021) I dati odierni del ministero della Salute sui contagi giornalieri da coronavirus lasciano ben sperare: in calo il numero dei nuovi positivi (13.817), dei ricoveri ( - 469) eterapie intensive (...

Advertising

FratellidItalia : Lunedì il Presidente Draghi illustrerà al Parlamento il #RecoveryPlan, ma mancano meno di 48h e non è stato ancora… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Cosa è successo nella sanità veneta? Nella gestione del virus all’inizio sono stati i… - LuigiBrugnaro : #Venezia può tornare a mostrare l'inestimabile patrimonio custodito nei #musei @visitmuve_it. ??Da lunedì 26 aprile… - TruIeeIy : RT @mgmaglie: Se io fossi nel prof #Crisanti, non ci andrei mai più al #ristorante in Italia, non solo da lunedì, per dare, come dice lui,i… - ftuozzolo : RT @mgmaglie: Se io fossi nel prof #Crisanti, non ci andrei mai più al #ristorante in Italia, non solo da lunedì, per dare, come dice lui,i… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia lunedì Un soffertissimo 'disco verde' dall'Ue ...a manifestare pubblicamente forte irritazione per il fatto che il premier sarà in Parlamento lunedì ... facendosi garante di un impegno che l'Italia negli ultimi anni ha disatteso o quantomeno non ...

1 / 2 Covid Italia, 13.817 contagi e 322 morti: bollettino 24 aprile Leggi anche Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 24 aprile I DATI DELLE REGIONI ... La Regione, che da lunedì sarà in zona gialla, da ieri ha processato 50.456 tamponi. I ricoverati con ...

Previsioni METEO VIDEO di lunedì 26 aprile sull'Italia 3bmeteo ...a manifestare pubblicamente forte irritazione per il fatto che il premier sarà in Parlamento... facendosi garante di un impegno che l'negli ultimi anni ha disatteso o quantomeno non ...Leggi anche Covidoggi, bollettino regioni: contagi e dati 24 aprile I DATI DELLE REGIONI ... La Regione, che dasarà in zona gialla, da ieri ha processato 50.456 tamponi. I ricoverati con ...