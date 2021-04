Genoa-Spezia 2-0, Italiano: “Restare in Serie A sarebbe fondamentale per la nostra crescita” (Di sabato 24 aprile 2021) “Questa era una partita importante, vincerla era fondamentale e non far punti ci costringe a dare il massimo. Servono ancora punti e dobbiamo farne il più possibile. Lo Spezia è nato sapendo che avrebbe sofferto fino all’ultima giornata e sono convinto che sarà così. sarebbe fondamentale per noi rimanere in questa categoria per proseguire il percorso di crescita”. Queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia che ai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta contro il Genoa. “In questo momento non riusciamo ad essere costanti ed è difficile perché gli altri sono più forti di noi e se non scendiamo in campo con il furore agonistico che richiede una partita del genere facciamo fatica. Prima fuori casa riuscivamo a fare punti, adesso ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Questa era una partita importante, vincerla erae non far punti ci costringe a dare il massimo. Servono ancora punti e dobbiamo farne il più possibile. Loè nato sapendo che avrebbe sofferto fino all’ultima giornata e sono convinto che sarà così.per noi rimanere in questa categoria per proseguire il percorso di”. Queste le parole di Vincenzo, tecnico delloche ai microfoni di Sky Sport, commenta la sconfitta contro il. “In questo momento non riusciamo ad essere costanti ed è difficile perché gli altri sono più forti di noi e se non scendiamo in campo con il furore agonistico che richiede una partita del genere facciamo fatica. Prima fuori casa riuscivamo a fare punti, adesso ...

