Cybercrime farmaceutico | i NAS oscurano 92 siti web che vendevano farmaci “anti Covid” | dopanti e non autorizzati dall’U E

(Di sabato 24 aprile 2021) Prosegue l’attività dei NAS per il monitoraggio dei medicinali in vendita sul web. Oscurati 92web che” Nell’ambito di una mirata operazione di vigilanza telematica contro il, condotta con il Ministero della Salute, i militari del Reparto Operativo hanno oscurato 92web, collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili. Questi pubblicizzavano, anche in lingua italiana, esvariate tipologie di medicinali, molti dei quali connessi anche all’emergenza da-19. Su talierano venduti anche una serie direcvarie indicazioni terapeutiche e soggetti a ...

I Nas dei carabinieri hanno oscurato 92 siti, collocati su server esteri, attraverso i quali venivano vendute illegalmente diverse tipologie di medicinali, molte delle quali connesse anche con l'...Contrasto al, 14 siti web oscurati - Continua l'attività del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute volta al monitoraggio dell'offerta in vendita sul web di medicinali. Nell'ambito ...I Carabinieri Nas hanno 'oscurato' 92 siti web in cui si vendevano medicinali in maniera illecita connessi anche con l'emergenza pandemica ...Scoperte pubblicità e l'offerta in vendita, anche in lingua italiana, di svariate tipologie di medicine, molte delle quali connesse anche con l'emergenza pandemica ...