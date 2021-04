Covid, caso di variante indiana scoperto in Svizzera (Di sabato 24 aprile 2021) Primo caso di variante indiana del coronavirus scoperto in Svizzera: si tratta di un passeggero in transito in un aeroporto elvetico. Lo riporta l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) su Twitter. La valutazione sull’inserimento dell’India sulla lista dei Paesi a rischio è in corso, precisa l’Ufsp. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Primodidel coronavirusin: si tratta di un passeggero in transito in un aeroporto elvetico. Lo riporta l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) su Twitter. La valutazione sull’inserimento dell’India sulla lista dei Paesi a rischio è in corso, precisa l’Ufsp. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

