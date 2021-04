Coprifuoco alle 22: fino a quando durerà? (Di sabato 24 aprile 2021) Nel nuovo decreto, in vigore dal 26 aprile, resta il Coprifuoco alle 22. Non si può cioè circolare senza comprovati motivi di lavoro, salute o necessità dalle dieci della sera fino alla cinque del mattino. Una scelta finalizzata a limitare la circolazione e che non è vista da buon occhio anche da alcune forze politiche. Coprifuoco alle 22: resta anche in zona gialla L'apertura dei ristoranti di sera, quantomeno all'aperto e in zona gialla, aveva lasciato immaginare che potesse quantomeno essere disposta una proroga. Poter cenare fuori e avere l'obbligo di essere a casa alle 22 apparivano, infatti, facoltà e regole non semplici da far coesistere in base alle abitudini. Aveva, inoltre, fatto rumore la notizia secondo cui il divieto di circolazione ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 aprile 2021) Nel nuovo decreto, in vigore dal 26 aprile, resta il22. Non si può cioè circolare senza comprovati motivi di lavoro, salute o necessità ddieci della seraalla cinque del mattino. Una scelta finalizzata a limitare la circolazione e che non è vista da buon occhio anche da alcune forze politiche.22: resta anche in zona gialla L'apertura dei ristoranti di sera, quantomeno all'aperto e in zona gialla, aveva lasciato immaginare che potesse quantomeno essere disposta una proroga. Poter cenare fuori e avere l'obbligo di essere a casa22 apparivano, infatti, facoltà e regole non semplici da far coesistere in baseabitudini. Aveva, inoltre, fatto rumore la notizia secondo cui il divieto di circolazione ...

AnnalisaChirico : Sul coprifuoco alle 22 il Cts chiarisce di non esser stato consultato.Non c’è base scientifica, solo la bandierina… - VittorioSgarbi : Non ha alcun senso tenerci tappati in casa dalle 22 alle 5! - matteosalvinimi : Il Decreto era immodificabile per pranzare al chiuso e per togliere il #coprifuoco alle 22, ma è stato ritoccato pe… - CeoBru : RT @LegaSalvini: Matteo Bassetti: 'Il #coprifuoco? Mi sembra una scelta politica. Che male c'è a tenere aperti la sera, fino alle 23, i loc… - giangiacomosco4 : Non si comprende molto la scelta del coprifuoco alle 22 anziché alle 23 : se l’ultima chiusura è applicata corretta… -