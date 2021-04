Confesercenti Campania in rivolta: “Sì al consumo al banco in zona gialla” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiConfesercenti Campania protesta con durezza contro la decisione del Governo di vietare la somministrazione al banco negli esercizi pubblici anche in regioni – come la Campania – in zona gialla. In linea con Confesercenti nazionale, anche l’organismo campano sta pressando il Governo affinché tale consumo sia consentito. «Ancora una volta assistiamo a un feroce accanimento contro le attività commerciali – commenta Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania – di cui non comprendiamo l’origine. E’ inconcepibile vietare il consumo al banco anche in zona gialla, non è possibile autorizzare la vendita unicamente ai bar e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiprotesta con durezza contro la decisione del Governo di vietare la somministrazione alnegli esercizi pubblici anche in regioni – come la– in. In linea connazionale, anche l’organismo campano sta pressando il Governo affinché talesia consentito. «Ancora una volta assistiamo a un feroce accanimento contro le attività commerciali – commenta Vincenzo Schiavo, presidente– di cui non comprendiamo l’origine. E’ inconcepibile vietare ilalanche in, non è possibile autorizzare la vendita unicamente ai bar e ...

