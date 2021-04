Caso Mia Montemaggi: la madre Lola è stata estradata (Di sabato 24 aprile 2021) Gli ultimi aggiornamenti su Lola Montemaggi, madre della bambina di 8 anni rapita lo scorso 13 aprile. “Lola Montemaggi avait commandité l’enlèvement de sa fille de 8 ans, Mia, le 13 avril dernier”. Enlèvement de Mia : sa mère mise en examen et placée en détention provisoire https://t.co/HiSXU3ca6o via @LObs — Procureur #Matricule525 ???? #StandUpAleppo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 aprile 2021) Gli ultimi aggiornamenti sudella bambina di 8 anni rapita lo scorso 13 aprile. “avait commandité l’enlèvement de sa fille de 8 ans, Mia, le 13 avril dernier”. Enlèvement de Mia : sa mère mise en examen et placée en détention provisoire https://t.co/HiSXU3ca6o via @LObs — Procureur #Matricule525 ???? #StandUpAleppo L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

ricpuglisi : Io non vorrei l'egemonia in nessun caso, nemmeno per la mia parte politica - zazoomblog : Caso Mia Montemaggi: la madre Lola è stata estradata - #Montemaggi: #madre #stata #estradata - matilde36660368 : @RudyZerbi comunque secondo me arisa è gelosa anche di anna oltre che di francesca quindi per favore attento in cas… - WlLDFL0W3R : @ilove_carote aaa lo so infatti non è mia sorella, ma una ragazza a caso ho trovato la foto su pinterestwksjsib - caleidom : Comunque ancora non riesco a crederci che la mia richiesta di exchange fatta totalmente a caso sia andata a buon fi… -