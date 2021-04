Camminare nel Mausoleo di Augusto grazie alla realtà virtuale: il progetto di Tim sperimentato anche da Mark Zuckerberg (Di sabato 24 aprile 2021) “La mia riunione delle 10 si è svolta in realtà virtuale al Mausoleo di Augusto, a Roma, con i nostri partner della Tim. Questo è decisamente incredibile”. A scriverlo sul suo profilo Facebook, allegando anche un contributo video della sua esperienza, è lo stesso fondatore del social più popolare al mondo, Mark Zuckerberg, che nella serata di venerdì (ora italiana) ha sperimentato in esclusiva il progetto dell’azienda di telecomunicazioni che ha chiesto una consulenza a chi in questo settore sta già investendo da anni. L’obiettivo di Tim, ha poi specificato la società dal proprio profilo Facebook, è quello di “far rivivere, a oltre duemila anni di distanza, lo splendore del Mausoleo di Augusto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) “La mia riunione delle 10 si è svolta inaldi, a Roma, con i nostri partner della Tim. Questo è decisamente incredibile”. A scriverlo sul suo profilo Facebook, allegandoun contributo video della sua esperienza, è lo stesso fondatore del social più popolare al mondo,, che nella serata di venerdì (ora italiana) hain esclusiva ildell’azienda di telecomunicazioni che ha chiesto una consulenza a chi in questo settore sta già investendo da anni. L’obiettivo di Tim, ha poi specificato la società dal proprio profilo Facebook, è quello di “far rivivere, a oltre duemila anni di distanza, lo splendore deldi. ...

