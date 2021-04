Calciomercato Inter | addio Vidal | Sostituto dalla Premier!

Advertising

Daniele20052013 : Dimarco contro la sua Inter: la verità sul futuro, tra percentuale e Napoli - gian_fox : @juventusfc @acmilan @Inter Se nel prossimo calciomercato fate entrare anche un solo euro nei conti di: Roma, Tori… - fcin1908it : Addio Musso, l’Inter ha scelto il dopo Handanovic: “Affare da 10mln e queste 2 contropartite” - TheGreatOne1986 : RT @fcin1908it: Di Marzio – “Il nuovo de Bruyne” ha 15 anni, talento top: “E’ già stato a Milano dall’Inter” - sportli26181512 : Inter: il meglio di Skriniar VIDEO: Guarda i migliori momenti del difensore slovacco Milan Skriniar...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

Commenta per primo Guarda i migliori momenti del difensore slovacco Milan Skriniar con l'nella stagione 2020 - 21 fin qui.... Juventus,e Milan. Nella missiva viene richiesta un'assembla d'urgenza durante la quale '... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeUndici club di Serie A (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) hanno scritto una lettera per chiedere al presidente della Lega Calcio di Serie ...La questione Superlega non è ancora terminato 11 club di Serie A scrivono a Dal Pino e alla Lega di Serie A per chiedere sanzioni ...