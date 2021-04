Amici 20, il papà di Samuele Barbetta difende il figlio: “Mi vergogno per voi” (Di sabato 24 aprile 2021) Il signor Angelo, papà di Samuele Barbetta si è lasciato andare ad un sfogo nei confronti dei haters che, dopo le eliminazioni delle ballerine Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, hanno cominciato a scrivere commenti sul ballerino che partecipa al serale. Facebook – @SamueleBarbettaOfficialL’episodio Samuele Barbetta è considerato uno dei migliori ballerini del serale di Amici 2021. Nonostante questo molti fan del programma Amici 20 di Maria De Filippi si sono scagliati contro Samuele dopo le eliminazioni delle ballerine Rosa Di Grazia e Martina Miliddi. Il signor Angelo, padre di Samuele Barbetta, si è lasciato andare ad una amaro sfogo scagliandosi contro gli ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021) Il signor Angelo,disi è lasciato andare ad un sfogo nei confronti dei haters che, dopo le eliminazioni delle ballerine Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, hanno cominciato a scrivere commenti sul ballerino che partecipa al serale. Facebook – @OfficialL’episodioè considerato uno dei migliori ballerini del serale di2021. Nonostante questo molti fan del programma20 di Maria De Filippi si sono scagliati controdopo le eliminazioni delle ballerine Rosa Di Grazia e Martina Miliddi. Il signor Angelo, padre di, si è lasciato andare ad una amaro sfogo scagliandosi contro gli ...

