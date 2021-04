Amici 20, Il padre di Samuele Barbetta sbotta (Di sabato 24 aprile 2021) Nonostante nella scuola di Amici, Samuele Barbetta abbia spesso ricevuto i complimenti dei professori, sul web in queste settimane su di lui sono piovute delle ferocissime critiche. Dopo Rosa e Martina, adesso nel mirino di certi telespettatori di Amici c’è il ballerino. Proprio per questo è intervenuto il padre del ragazzo, che si è scagliato contro i “leoni da tastiera”. Le parole del padre di Samuele Barbetta “Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele – ha esordito il padre di Samuele Barbetta – Non vi resta altro che fare. Ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. Perché vorrei proprio vedere ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 aprile 2021) Nonostante nella scuola diabbia spesso ricevuto i complimenti dei professori, sul web in queste settimane su di lui sono piovute delle ferocissime critiche. Dopo Rosa e Martina, adesso nel mirino di certi telespettatori dic’è il ballerino. Proprio per questo è intervenuto ildel ragazzo, che si è scagliato contro i “leoni da tastiera”. Le parole deldi“Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete– ha esordito ildi– Non vi resta altro che fare. Ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. Perché vorrei proprio vedere ...

Advertising

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @strraffaella: Il #25aprile è il giorno in cui mio padre fa prepotentemente ritorno nella mia memoria,più del suo compleanno o della dat… - spaceblake_ : @chiarablakee ommioddio guarda è meglio che non mi esprimo, fortunatamente non ho amici e oggi uscirò solo con mio… - ordinaryIove_ : io ancora scioccata da Maria che dopo aver visto Tancredi piangere perché voleva sentire il padre al telefono, l'ha… - danydan92028121 : #freeciruz Dalle parole del padre si comprende come sia stato educato il figlio.Tutto può e se violenta è stata sol… - angy_angy67 : @clawin8 @Frances22944078 Solito ragionamento buzzurro!Morto mio padre ,lo piangono amici e cari ma non per questo… -