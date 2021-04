25 aprile: Europa verde aderisce a ‘Strade di Liberazione’ (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – ‘Raccogliamo l’appello lanciato dall’Anpi per celebrare il 76/mo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e aderiamo all’iniziativa ‘Strade di Liberazione’. Domenica 25 aprile, a partire dalle 16, pur nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, ci recheremo a deporre un fiore nelle piazze e nelle strade dedicate ai partigiani e agli antifascisti caduti per la libertà, per la democrazia, per la giustizia e chiediamo a tutta la nostra comunità di unirsi a noi”. Lo annunciano Elena Grandi e Matteo Badiali, co-portavoce dei Verdi ed esponenti di Europa verde. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – ‘Raccogliamo l’appello lanciato dall’Anpi per celebrare il 76/mo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e aderiamo all’iniziativadi. Domenica 25, a partire dalle 16, pur nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, ci recheremo a deporre un fiore nelle piazze e nelle strade dedicate ai partigiani e agli antifascisti caduti per la libertà, per la democrazia, per la giustizia e chiediamo a tutta la nostra comunità di unirsi a noi”. Lo annunciano Elena Grandi e Matteo Badiali, co-portavoce dei Verdi ed esponenti di. L'articolo proviene da City Roma News.

Ultime Notizie dalla rete : aprile Europa Genocidio Armeni: oggi riconoscimento Biden/ Ira Erdogan: "Turchia difende verità" ... organizzato e attuato tra il 24 aprile 1915 e il 1918 ed è uno degli orrori che l'Europa ha tentato di "nascondere" durante la Prima Guerra Mondiale, evitando così di produrre in tempo quegli "...

Ftse Mib: rimbalzo con brutta sorpresa? Rischi non superati Gli aggiornamenti macro in Europa In Europa si guarderà alla Germania dove è atteso l'indice IFO che ad aprile dovrebbe salire da 96,6 a 97,2 punti. Sempre in Germania da seguire l'asta dei titoli di ...

25 aprile: Europa verde aderisce a 'Strade di Liberazione' Metro Intelligenza artificiale: l’UE detta nuove regole La Commissione europea ha proposto il 21 aprile nuove regole e azioni volte a trasformare l’Europa nel polo mondiale per un’intelligenza artificiale (IA) affidabile. L’UE, tra il primo quadro giuridic ...

Ue: i prezzi della CO2 al massimo storico La corsa al rialzo continua dopo che l'UE ha approvato un taglio informale delle emissioni nel 2030: raggiunti i 47 euro per tonnellata di C ...

