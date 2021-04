Wall Street, crollo delle quotazioni di SPAC ad aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Dopo i primi tre mesi dell’anno – in cui le offerte pubbliche iniziali (IPO) delle SPAC a stelle e strisce avevano superato gli 83,5 miliardi di dollari raccolti durante tutto l’anno scorso – il fenomeno sembra aver registrato una brusca frenata ad aprile. Secondo calcoli del New York Times, nelle prime due settimane del mese ci sono state solo sei sbarchi a Wall Street da parte di SPAC, contro gli oltre 100 registrati ogni mese da gennaio a marzo. Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa. I capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di una società target. Il rallentamento ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Dopo i primi tre mesi dell’anno – in cui le offerte pubbliche iniziali (IPO)a stelle e strisce avevano superato gli 83,5 miliardi di dollari raccolti durante tutto l’anno scorso – il fenomeno sembra aver registrato una brusca frenata ad. Secondo calcoli del New York Times, nelle prime due settimane del mese ci sono state solo sei sbarchi ada parte di, contro gli oltre 100 registrati ogni mese da gennaio a marzo. Una, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa. I capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di una società target. Il rallentamento ...

