Uomini e Donne anticipazioni, ancora liti tra Massimiliano ed Eugenia: lui la elimina? (Di venerdì 23 aprile 2021) Tra il tronista Massimiliano Mollicone e la corteggiatrice Eugenia Rigotti le cose continuano a non funzionare. Nonostante la riappacificazione avvenuta nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda – quando si è scoperto che il bel modello romano aveva fatto ben due esterne con lei, e in una si erano baciati – la situazione si sarebbe fatta nuovamente tesa. Questo almeno emerge dalle anticipazioni (purtroppo rare e confuse) riguardanti l’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, che vedremo in onda la prossima settimana. Pare infatti che Massimiliano abbia di nuovo “lasciato in panchina” la Rigotti, preferendo portare in esterna le rivali Vanessa e Federica. Le avrebbe baciate entrambe e questo avrebbe fatto uscire di testa Eugenia. I ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 aprile 2021) Tra il tronistaMollicone e la corteggiatriceRigotti le cose continuano a non funzionare. Nonostante la riappacificazione avvenuta nel corso dell’ultima puntata diandata in onda – quando si è scoperto che il bel modello romano aveva fatto ben due esterne con lei, e in una si erano baciati – la situazione si sarebbe fatta nuovamente tesa. Questo almeno emerge dalle(purtroppo rare e confuse) riguardanti l’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi, che vedremo in onda la prossima settimana. Pare infatti cheabbia di nuovo “lasciato in panchina” la Rigotti, preferendo portare in esterna le rivali Vanessa e Federica. Le avrebbe baciate entrambe e questo avrebbe fatto uscire di testa. I ...

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - fabgilardoni : @Cambiacasacca Poi le poche donne di sesso femminile si lamentano che non ci sono molti uomini veri in giro. E ti credo! - MinePerfumeLab : Una scia che rimanda alla natura, al mediterraneo, ma con in più un calore seducente che intriga uomini e donne. Sc… -