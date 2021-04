Spostamenti tra regioni gialle, arancioni e rosse dal 26 aprile: le nuove regole (Di venerdì 23 aprile 2021) Il presidente Sergio Mattarella ha firmato ieri sera il decreto sulle riaperture che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi da lunedì 26 aprile , giorno in cui ritornerà la zona gialla , per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Il presidente Sergio Mattarella ha firmato ieri sera il decreto sulle riaperture che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quindi da lunedì 26, giorno in cui ritornerà la zona gialla , per ...

