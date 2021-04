Returnal per PS5 gira in 4K e 60FPS con Ray-Tracing attivo e ha caricamenti velocissimi (Di venerdì 23 aprile 2021) Mancano pochi giorni all'arrivo di Returnal per PS5 e, ora, grazie alla pagina ufficiale di PlayStation, scopriamo i dettagli tecnici del titolo di Housemarque che sfrutterà a dovere le feature della console di Sony. Da quanto emerso, il gioco gira in 4K e 60FPS con Ray-Tracing attivo e ha caricamenti velocissimi grazie all'SSD di PS5. "Sfruttando l'hardware ray-Tracing di PS5, siamo in grado di fornire un'illuminazione di alta qualità in tempo reale" scrive Ethan Watson, Technology Director dello studio. "Il nostro sistema di illuminazione globale si adatta in modo unico al posizionamento casuale del mondo, mentre i proiettili illuminati al neon creano quell'atmosfera arcade, da sogno febbrile per cui il nostro team è famoso". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) Mancano pochi giorni all'arrivo diper PS5 e, ora, grazie alla pagina ufficiale di PlayStation, scopriamo i dettagli tecnici del titolo di Housemarque che sfrutterà a dovere le feature della console di Sony. Da quanto emerso, il giocoin 4K econ Ray-e hagrazie all'SSD di PS5. "Sfruttando l'hardware ray-di PS5, siamo in grado di fornire un'illuminazione di alta qualità in tempo reale" scrive Ethan Watson, Technology Director dello studio. "Il nostro sistema di illuminazione globale si adatta in modo unico al posizionamento casuale del mondo, mentre i proiettili illuminati al neon creano quell'atmosfera arcade, da sogno febbrile per cui il nostro team è famoso". Leggi altro...

