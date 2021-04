Reggina, Baroni: «Play off? Gioia più grande della mia carriera» (Di venerdì 23 aprile 2021) Il tecnico Marco Baroni ha parlato della stagione della Reggina, che, in attesa di tornare in campo, mette benzina per i Play off Una stagione da ricordare per Marco Baroni che da quando è arrivato alla guida della Reggina ha praticamente sempre convinto. Dai Play out ai Play off, per l’ufficialità manca solo un punto che sarà da conquistare dopo lo stop forzato causa covid. Ecco le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: STOP IMPROVVISO – «Non è facile gestire la situazione. Abbiamo scelto di lavorare sodo la prima settimana e per gruppi, dato che ci sono due positivi nel gruppo squadra (non giocatori). Dobbiamo riempire ora il serbatoio perché poi quando si riprenderà a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Il tecnico Marcoha parlatostagione, che, in attesa di tornare in campo, mette benzina per iUna stagione da ricordare per Marcoche da quando è arrivato alla guidaha praticamente sempre convinto. Daiout ai, per l’ufficialità manca solo un punto che sarà da conquistare dopo lo stop forzato causa covid. Ecco le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: STOP IMPROVVISO – «Non è facile gestire la situazione. Abbiamo scelto di lavorare sodo la prima settimana e per gruppi, dato che ci sono due positivi nel gruppo squadra (non giocatori). Dobbiamo riempire ora il serbatoio perché poi quando si riprenderà a ...

