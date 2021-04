Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale

(Di venerdì 23 aprile 2021) La FondazioneViVa Ale Onlus e la Libera Università Maria SS. Assunta – LUMSA di Roma presentano la V edizione delintitolato alla memoria della giornalista lucana C’è tempo fino al 30 aprile prossimo venturo per partecipare al Concorso. La partecipazione è riservata a giornalisti pubblicisti o professionisti iscritti all’Ordine, di età non superiore ai 35 anni.La partecipazione è aperta anche ai giovani che si preparano a diventare giornalisti, frequentando le Scuole riconosciute dall’Ordine. Giunto alla sua V edizione, il, intitolato alla memoria della giornalista lucana affetta da una rarissima patologia vascolare, scomparsa nel 2008 a soli 28 anni, “intende riconoscere e stimolare – sottolinea la professoressa Donatella Pacelli, docente di sociologia generale alla Lumsa, ...

