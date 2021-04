Possibile la Campania in giallo dal 26 aprile? Qualche considerazione (Di venerdì 23 aprile 2021) In questo venerdì ci si chiede se possa esserci il colpo di scena della Campania in giallo a seguito della nuova riunione della Cabina di regia dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), a partire da lunedì prossimo 26 aprile. Non va dimenticato che dall’ultima settimana del mese si procederà ad una lenta ma graduale riapertura di molte attività (ristoranti, cinema, sport all’aperto) ma questo, in sostanza, solo per le regioni con il cosiddetto stato di allerta più contenuto, quelle giallo appunto. Normale che tutte ambiscano a questa condizione, compresa la regione guidata da De Luca che ha comunque dei dati di positivi davvero allarmanti. Come sta accadendo sempre più spesso negli ultimi venerdì, il sito Repubblica ha appena anticipato quelli che dovrebbero essere i colori delle regioni proprio a partire dalla data ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) In questo venerdì ci si chiede se possa esserci il colpo di scena dellaina seguito della nuova riunione della Cabina di regia dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), a partire da lunedì prossimo 26. Non va dimenticato che dall’ultima settimana del mese si procederà ad una lenta ma graduale riapertura di molte attività (ristoranti, cinema, sport all’aperto) ma questo, in sostanza, solo per le regioni con il cosiddetto stato di allerta più contenuto, quelleappunto. Normale che tutte ambiscano a questa condizione, compresa la regione guidata da De Luca che ha comunque dei dati di positivi davvero allarmanti. Come sta accadendo sempre più spesso negli ultimi venerdì, il sito Repubblica ha appena anticipato quelli che dovrebbero essere i colori delle regioni proprio a partire dalla data ...

Advertising

wordweb81 : Possibile la #Campaniaingiallo dal 26 aprile? Qualche considerazione - robertopontillo : @92Fisico buongiorno reputa possibile la campania gialla già lunedi? grazie - Luca01108560 : RT @ragazzocazzone: Vorrei un massaggio, possibile che non trovo nessuno in Campania? #massaggio #massaggicampania - 11Sodomie : RT @ragazzocazzone: Vorrei un massaggio, possibile che non trovo nessuno in Campania? #massaggio #massaggicampania - MMindisdark : RT @ragazzocazzone: Vorrei un massaggio, possibile che non trovo nessuno in Campania? #massaggio #massaggicampania -