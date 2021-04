Pigneto | controlli anti Covid | chiusa attività e clienti sanzionati

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – Proseguono idella Polizia di Stato alper verificare il rispetto delle normative poste al contrasto e al contenimento della diffusione del-19. Nel corso dell’attivita’, gli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene Di Emidio, hanno notato alcune persone acquistare bevande alcoliche in un locale per poi consumarle in un’area pedonale adiacente, al di fuori dell’orario consentito. Identificate, le sei persone sono state sanzionate. Gli accertamenti sono poi proseguiti insieme a personale della Asl Roma 2, presso l’attivita’, dove gli avventori si erano riforniti. Qui sono state riscontrate gravi carenze igieniche che, insieme alle violazioni della normativa, hanno portato, per il suo titolare, una sanzione di 4.200 euro e la sospensione ...

