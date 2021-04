Le Faq sul nuovo decreto, Spostamenti tra regioni e pass verde Covid (Di venerdì 23 aprile 2021) Le faq (Frequently asked questions) sul nuovo decreto riaperture sono molteplici e di diversa natura. Innanzitutto si metta a verbale che per Spostamenti tra regioni e vacanze in generale, anche i bambini sopra i 2 anni dovranno fare il tampone. Il coprifuoco potrebbe cambiare a fine maggio. Nelle seconde case, in zona gialla e arancione, si potrà andare anche con un massimo di quattro tra amici o parenti.faq Le Faq, la certificazione verde Vediamo alcuni chiarimenti necessari a comprendere al meglio il nuovo decreto che dovrebbe partire il 26 aprile. Il tampone per spostarsi per motivi di turismo tra le regioni arancione e rosse dovrà essere fatto anche dai minori. È uno dei chiarimenti sulle norme del decreto approvato dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Le faq (Frequently asked questions) sulriaperture sono molteplici e di diversa natura. Innanzitutto si metta a verbale che pertrae vacanze in generale, anche i bambini sopra i 2 anni dovranno fare il tampone. Il coprifuoco potrebbe cambiare a fine maggio. Nelle seconde case, in zona gialla e arancione, si potrà andare anche con un massimo di quattro tra amici o parenti.faq Le Faq, la certificazioneVediamo alcuni chiarimenti necessari a comprendere al meglio ilche dovrebbe partire il 26 aprile. Il tampone per spostarsi per motivi di turismo tra learancione e rosse dovrà essere fatto anche dai minori. È uno dei chiarimenti sulle norme delapprovato dal ...

