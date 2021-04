Francia, accoltellata a morte una funzionaria di polizia. Ucciso l’assalitore, i testimoni: «Ha gridato Allah Akbar» (Di venerdì 23 aprile 2021) Una funzionaria di polizia di 49 anni è stata accoltellata a Rambouillet, nella regione di Parigi, da un uomo armato di coltello. La donna è morta dopo essere stata gravemente colpita alla gola, come rende noto la procura, così come l’assalitore, di nazionalità tunisina, a sua volta ferito dai colleghi della vittima. L’uomo avrebbe gridato “Allah Akbar”: questo è ciò che riferiscono i sindacati di polizia citati da BFM-TV. Per il momento non si conoscono le ragioni alla base del gesto. L’antiterrorismo francese sta valutando quanto accaduto. I fatti si sono verificati intorno alle 14:20, ha precisato una fonte della polizia. Il ministro francese dell’Interno, Gérald Darmanin, è atteso nel pomeriggio nel commissariato di ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Unadidi 49 anni è stataa Rambouillet, nella regione di Parigi, da un uomo armato di coltello. La donna è morta dopo essere stata gravemente colpita alla gola, come rende noto la procura, così come, di nazionalità tunisina, a sua volta ferito dai colleghi della vittima. L’uomo avrebbe”: questo è ciò che riferiscono i sindacati dicitati da BFM-TV. Per il momento non si conoscono le ragioni alla base del gesto. L’antiterrorismo francese sta valutando quanto accaduto. I fatti si sono verificati intorno alle 14:20, ha precisato una fonte della. Il ministro francese dell’Interno, Gérald Darmanin, è atteso nel pomeriggio nel commissariato di ...

