' Fanno schifo' e le lancia il piatto di lasagne | marito condannato per lesioni

Advertising

LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - patvoclo : perché le vitamine il ferro o tutte ste cose del genere non le fanno senza gusto? fanno tutti schifo, le peggiori i… - camilo178 : @LaviniaBLR lo fanno apposta , e' evidente da tante cose , uno schifo diffuso ed intenzionale - rorixwalls : fanno schifo vero? - AntonelloSanti1 : @PaulLamanski I pantaloni stracciati sono di moda e mi fanno schifo I capelli lunghi solo se mi metto la parrucca ?? Non è praticabile.... -

Ultime Notizie dalla rete : Fanno schifo

corriereadriatico.it

PESARO - A processo con l'accusa di maltrattamenti e lesioni. Ancora una donna vessata psicologicamente e fisicamente chiamata a raccontare il suo inferno. Ieri davanti al collegio giudicante del ..."Ma come, dici queste cose proprio a tu canti in inglese? Io mica ho detto che mi fala musica inglese o americana, non ho alcuna avversità con la musica straniera, anzi, ho ...perch non...Come quando veniva fatto andare in bagno senza scarpe e veniva trattenuto lì dentro più del previsto. «Ti arrangi, vai in giro senza scarpe, a me non me ne frega niente»; oppure «Non mi toccare… che ...che urlati da una madre fanno ancora più male: "Sei un f..., mi fai schifo". Roba da far indignare chiunque, specie in questi tempi di polticamente corretto. I familiari, però, per tramite dei loro ...