Esclusivo TPI: “In Libia abbiamo navigato tra cadaveri. La guardia costiera non voleva salvarli perché c’era la tempesta”. Racconto dalla Ocean Vikings (Di venerdì 23 aprile 2021) “In Libia abbiamo navigato tra cadaveri. La guardia costiera non voleva salvarli perché ‘c’era tempesta’” “Non siamo arrivati in tempo e abbiamo navigato tra i cadaveri”. Giuseppe Bertuccio D’Angelo ha 30 anni e dal 12 aprile si trova a bordo della nave umanitaria Ocean Vikings per testimoniare le operazioni di soccorso della Ong Sos Mediterraneé. Purtroppo l’ultima non è andata a buon fine. “abbiamo ricevuto un messaggio da Alarm phone, aveva ricevuto una chiamata da persone che navigavano per le coste libiche, erano circa 130. Ci siamo diretti verso di loro ma ci trovavamo a una decina di ore ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021) “Intra. Lanon’” “Non siamo arrivati in tempo etra i”. Giuseppe Bertuccio D’Angelo ha 30 anni e dal 12 aprile si trova a bordo della nave umanitariaper testimoniare le operazioni di soccorso della Ong Sos Mediterraneé. Purtroppo l’ultima non è andata a buon fine. “ricevuto un messaggio da Alarm phone, aveva ricevuto una chiamata da persone che navigavano per le coste libiche, erano circa 130. Ci siamo diretti verso di loro ma ci trovavamo a una decina di ore ...

