Ennesima strage di migranti, ennesimo scaricabarile (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutti sono arrivati sul posto tardi. Troppo tardi per riuscire a evitare l’Ennesima strage nel Mediterraneo, stavolta a nord est di Tripoli. “A bordo su quel gommone ci saranno state 100, 120, 130 persone… non lo sapremo mai”, si dispera Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee e soccorritore a bordo della Ocean Viking che ieri ha avvistato alcuni dei cadaveri in acqua, vicino ad un gommone grigio alla deriva in un mare in tempesta. Tardi sono arrivati anche i tre mercantili allertati dalle autorità di soccorso italiane, a loro volta allertate dall’agenzia europea di soccorso in mare Frontex, che aveva sentito anche i libici e i maltesi. Questa storia è una catena di errori - forse l’Ennesima - e di scaricabarile. Alarm Phone, il contatto di emergenza organizzato da ong e attivisti, punta il dito su “Frontex e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Tutti sono arrivati sul posto tardi. Troppo tardi per riuscire a evitare l’nel Mediterraneo, stavolta a nord est di Tripoli. “A bordo su quel gommone ci saranno state 100, 120, 130 persone… non lo sapremo mai”, si dispera Alessandro Porro, presidente di Sos Mediterranee e soccorritore a bordo della Ocean Viking che ieri ha avvistato alcuni dei cadaveri in acqua, vicino ad un gommone grigio alla deriva in un mare in tempesta. Tardi sono arrivati anche i tre mercantili allertati dalle autorità di soccorso italiane, a loro volta allertate dall’agenzia europea di soccorso in mare Frontex, che aveva sentito anche i libici e i maltesi. Questa storia è una catena di errori - forse l’- e di. Alarm Phone, il contatto di emergenza organizzato da ong e attivisti, punta il dito su “Frontex e ...

Advertising

myrtamerlino : Erano 130 persone, non 130 #migranti. E ora si teme siano tutte annegate. L'ennesima strage nell'indifferenza gen… - pfmajorino : Corridoi umanitari italiani ed europei. Un'azione, innanzitutto del governo italiano, per cancellare i campi in… - ilriformista : 'Siamo arrivati sulla scena di una tragedia e siamo arrivati ovviamente troppo tardi, 100 morti, 120, 130, non lo s… - elica3001 : RT @myrtamerlino: Erano 130 persone, non 130 #migranti. E ora si teme siano tutte annegate. L'ennesima strage nell'indifferenza generale,… - EugenioCardi : RT @pfmajorino: Corridoi umanitari italiani ed europei. Un'azione, innanzitutto del governo italiano, per cancellare i campi in #Libia. Il… -