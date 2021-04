De Luca trasforma Ischia, Capri e Procida in isole covid free (Di venerdì 23 aprile 2021) Va avanti dritto per la sua strada lo “sceriffo” Vincenzo De Luca. Il Governatore della Campania punta alle isole covid free attraverso una campagna vaccinale di massa nelle isole del golfo di Napoli. Ad Ischia, Capri e Procida, ad avvenuto completamento delle somministrazioni alle fasce fragili, partirà un calendario di ulteriori vaccinazioni per fasce di età decrescenti. La campagna di massa è destinato a tutti i cittadini aventi stabile residenza o domicilio sulle isole. Ad avvenuta somministrazione ad almeno il 90% dei residenti in ciascuna fascia si procederà alla vaccinazione “dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani”. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 aprile 2021) Va avanti dritto per la sua strada lo “sceriffo” Vincenzo De. Il Governatore della Campania punta alleattraverso una campagna vaccinale di massa nelledel golfo di Napoli. Ad, ad avvenuto completamento delle somministrazioni alle fasce fragili, partirà un calendario di ulteriori vaccinazioni per fasce di età decrescenti. La campagna di massa è destinato a tutti i cittadini aventi stabile residenza o domicilio sulle. Ad avvenuta somministrazione ad almeno il 90% dei residenti in ciascuna fascia si procederà alla vaccinazione “dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani”.

