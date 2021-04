Covid | news Verso arancione 4 regioni | le altre in giallo Sardegna resta in rosso LIVE

(Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi la cabina di regia stabilirà i nuovi colori delle. I governatori chiedono al premier Draghi un nuovo confronto per le riaperture. Mattarella firma il nuovo decreto anti-. Recovery, approda in Consiglio dei Ministri il piano da 221 miliardi. Il via libera finale dopo il nuovo ok delle Camere

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - ladyonorato : Siamo al punto che il CTS sbugiarda i ministri chiusuristi!?! Ma allora ci spieghino chi davvero chiede loro di man… - LegaSalvini : SPERANZA TRADITO DAL SUO LIBRO. 'COVID? SAPEVO DA DICEMBRE' - darkskywriter : Solo il mad doctor cinese che ha creato il Covid sa come si comporta e può prevedere tutto. Ma quello se ne sta rin… - comune_news : Il Comune di Ruvo del Monte rende noto che la tradizionale Fiera dell'Incoronata (prevista per il giorno 24 aprile)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

In Sicilia 2 nuove zone rosse, Palermo 'grande ...... o guarigione dalcon attestato rilasciato dal medico curante, mentre la validità si riduce a 48 ore nel caso venga rilasciato a seguito di referto negativo di test molecolare o antigenico. ...Un settore ancora una volta dimenticato e abbandonato dal Governo dopo più di un anno di emergenza Covid». Questo decreto varato quaran tottore fa dal governo Draghi non va bene neanche ai ristoratori ...CATANZARO – Un progetto complessivo di 25 milioni di euro in due anni, con finanziamenti per le scuole di ogni ordine e grado, per venire incontro ai ragazzi con bes (bisogni educativi speciali) ma ...