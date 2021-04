Covid, in India parte l'"Oxygen Express" in aiuto degli ospedali (Di venerdì 23 aprile 2021) Il primo treno ribattezzato "Oxygen Express", perché trasporta forniture di ossigeno liquido, è partito da Visakhapatnam per lo stato di Maharashtra, in India, dove i casi di Covid - 19 sono aumentati ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Il primo treno ribattezzato "", perché trasporta forniture di ossigeno liquido, è partito da Visakhapatnam per lo stato di Maharashtra, in, dove i casi di- 19 sono aumentati ...

