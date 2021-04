Con la Liguria in zona gialla lunedì 26 aprile si torna al cinema: riaprono Sivori e Odeon (Di venerdì 23 aprile 2021) Con la Liguria in zona gialla riparte il Circuito. Dopo sei mesi esatti di chiusura totale,lunedì 26 aprile 2021 riaprono i cinema Sivori e Odeon con i film “Minari”, “Mank” e “Lezioni di persiano”. L’ultimo giorno di proiezione era stato domenica 25 ottobre 2020. Il ritorno in sala cade a poche ore dalla notte degli Oscar, a cui sono candidati sia “Minari” di Lee Isaac Ching che “Mank” di David Fincher. Il primo a sei statuette, il secondo a dieci. Qualunque sarà l’esito, si tratta comunque di una partenza da Oscar. Senza contare che “Minari” è distribuito in Italia dalla genovese Academy Two, che prosegue il fortunato filone coreano iniziato con con i capolavori di BongJoon-ho, “Memorie di un assassino” e “Parasite”, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 aprile 2021) Con lainriparte il Circuito. Dopo sei mesi esatti di chiusura totale,262021con i film “Minari”, “Mank” e “Lezioni di persiano”. L’ultimo giorno di proiezione era stato domenica 25 ottobre 2020. Il ritorno in sala cade a poche ore dalla notte degli Oscar, a cui sono candidati sia “Minari” di Lee Isaac Ching che “Mank” di David Fincher. Il primo a sei statuette, il secondo a dieci. Qualunque sarà l’esito, si tratta comunque di una partenza da Oscar. Senza contare che “Minari” è distribuito in Italia dalla genovese Academy Two, che prosegue il fortunato filone coreano iniziato con con i capolavori di BongJoon-ho, “Memorie di un assassino” e “Parasite”, ...

