Cagliari-Roma, Fonseca in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 23 aprile 2021) La Roma, reduce dal pareggio con l’Atalanta, si prepara ad affrontare il Cagliari di Leonardo Semplici nel match valevole per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di sabato 24 aprile alle ore 15.15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta su Roma TV e sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) La, reduce dal pareggio con l’Atalanta, si prepara ad affrontare ildi Leonardo Semplici nel match valevole per il trentatreesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico giallorosso Pauloalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di sabato 24 aprile alle ore 15.15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta suTV e sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

CagliariCalcio : ?? | DESIGNAZIONE Scelto il fischietto di #CagliariRoma ?? - UnioneSarda : #Sardegna - Verso #CagliariRoma: Deiola per Nainggolan, chance davanti per Simeone - GrimoKiller : RT @CagliariCalcio: Qui #Asseminello ?? Due giorni a #CagliariRoma ???? ???? - CagliariCalcio : Qui #Asseminello ?? Due giorni a #CagliariRoma ???? ???? - LAROMA24 : Cagliari: seduta in vista della Roma. A parte Sottil #AsRoma -