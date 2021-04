Boxe, Magnesi devastante: stende Bulana dopo 47 secondi, prima difesa del titolo IBO (Di sabato 24 aprile 2021) Michael Magnesi difende il titolo Mondiale IBO dei superpiuma e lo fa alla sua maniera. L’incontro contro il sudafricano Khanyile Bulana è durato 47” grazie ad un gancio destro devastante del 26enne italiano alla prima ripresa. L’avversario si rialza all’8 ma per l’arbitro il colpo è già sufficiente per determinare la fine del match. Per Magnesi – che si è presentato con una maschera da lupo e con due lupi in carne e ossa (il suo soprannome è ‘Lone Wolf’) – si aprono scenari intriganti, anche negli Stati Uniti. Si tratta della undicesima vittoria prima del limite per Magnesi che mantiene l’imbattibilità e porta a 19 la striscia di successi. Soddisfatto il26enne ai microfoni di Rai Sport: “Non me l’aspettavo, speravo di concluderlo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Michaeldifende ilMondiale IBO dei superpiuma e lo fa alla sua maniera. L’incontro contro il sudafricano Khanyileè durato 47” grazie ad un gancio destrodel 26enne italiano allaripresa. L’avversario si rialza all’8 ma per l’arbitro il colpo è già sufficiente per determinare la fine del match. Per– che si è presentato con una maschera da lupo e con due lupi in carne e ossa (il suo soprannome è ‘Lone Wolf’) – si aprono scenari intriganti, anche negli Stati Uniti. Si tratta della undicesima vittoriadel limite perche mantiene l’imbattibilità e porta a 19 la striscia di successi. Soddisfatto il26enne ai microfoni di Rai Sport: “Non me l’aspettavo, speravo di concluderlo ...

