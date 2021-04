Borghi, Crisanti e Cingolani: quanta confusione sullo studio Usa citato a Piazzapulita. Ecco cosa dice davvero (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella puntata del 22 aprile 2021 di Piazzapulita, in onda su La7, il deputato della Lega Claudio Borghi ha condiviso in diretta uno “studio” del Prof. John Ioannidis della Stanford University con il quale sostiene la tesi che «il lockdown non serve a nulla». Con la citazione del professore greco-americano, la trasmissione è proseguita con diverse imprecisioni da parte degli ospiti presenti, tra questi il Prof. Andrea Crisanti e il ministro Roberto Cingolani. Partiamo dallo “studio” citato da Borghi, quello intitolato «Effect estimates of COVID-19 non-pharmaceutical interventions are non-robust and highly model-dependent» e pubblicato il 26 marzo 2021 dal Journal of Clinical Epidemiology (impact factor 4.245 rispetto al 30.223 del BMJ). Prima di ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Nella puntata del 22 aprile 2021 di, in onda su La7, il deputato della Lega Claudioha condiviso in diretta uno “” del Prof. John Ioannidis della Stanford University con il quale sostiene la tesi che «il lockdown non serve a nulla». Con la citazione del professore greco-americano, la trasmissione è proseguita con diverse imprecisioni da parte degli ospiti presenti, tra questi il Prof. Andreae il ministro Roberto. Partiamo dallo “da, quello intitolato «Effect estimates of COVID-19 non-pharmaceutical interventions are non-robust and highly model-dependent» e pubblicato il 26 marzo 2021 dal Journal of Clinical Epidemiology (impact factor 4.245 rispetto al 30.223 del BMJ). Prima di ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Crisanti: 'La quarantena funziona, Borghi?' Borghi: 'Credo proprio di sì' Crisanti: 'E allora perché il lockdown… - borghi_claudio : Scusi Crisanti com'era quella cosa che Stanford aveva ritirato lo studio che metteva in dubbio l'efficacia dei lock… - borghi_claudio : @PiazzapulitaLA7 Mannaggia... peccato che lui sia ancora qui. Così cogliamo l'occasione di vedere il suo cv e di co… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Scontro Borghi-Crisanti a La7. “Lei è esperto di genetica della zanzara, non di questi temi”. “Non ha capito nulla di… - songominollo : Piazzapulita, Crisanti contro Borghi: 'Lei non ha capito nulla di epidemiologia' -