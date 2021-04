Benevento | un decesso e sette dimessi al “San Pio” | il bollettino

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È di un, il dato più significativo dell’ultimodiramato dall’ospedale “San Pio” di. A perdere la vita, nei reparti Covid del principale nosocomio sannita, è un uomo di 76 anni residente a Cerreto Sannita. Sono invece 7 le persone dimesse dall’ospedale di via Pacevecchia; sei sono residenti nella provincia sannita e un’altra persona residente in altre province. Sono attualmente 90 i pazienti ricoverati nella struttura sanitaria L'articolo proviene da Anteprima24.it.

