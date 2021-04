Barcellona | Sinner - Rublev | ai quarti la sfida del pianeta rosso

Advertising

WeAreTennisITA : Jannik Sinner ?? ?? ?? L'italiano vince ancora una volta contro Roberto Bautista Agut e passa ai quarti a Barcellona. - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 7-6, 6-2 #SkySport… - repubblica : Tennis, Sinner vola nei quarti a Barcellona: sfiderà Rublev - Gazzetta_it : #Barcellona oggi #Sinner contro #Rublev è sfida sul pianeta rosso #Atp - VoceDelTrentino : ATP Barcellona, Sinner batte Bautista Agut e vola ai quarti - -

Sfida sul pianeta rosso. Quello dei quarti finale sulla terra disarà l'incrocio più incandescente della settimana. Jannike Andrey Rublev, capelli rossi e mano pesante. Il teenager che ha avuto la progressione più fulminante e il giocatore che ha ...Jannikha staccato il pass per i quarti del 'Barcelona Open' ATP 500, battendo Roberto Bautista Agut 7 - 6 6 - 2, dopo quasi due ore di lotta. Oggi affronterà il russo Andrey Rublev, n.7 del mondo, ...Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti del ‘Barcelona Open’ ATP 500, battendo Roberto Bautista Agut 7-6(9) 6-2, dopo quasi due ore di lotta. Oggi affronterà il russo Andrey Rublev, n.7 del ...Quarti di finale in vista per l’ATP 500 di Barcellona. Ora tutti i match si giocano sul campo intitolato a Rafael Nadal, e ad aprire il programma, alle 12:30, è la sfida che riguarda più da vicino il ...