Arsenal | il co-fondatore di Spotify possibile acquirente | “Tifoso sin da bambino”

Si infiamma la protesta contro il proprietario dell'Arsenal Stan Kroenke. L'adesione del club alla Superlega non è stata perdonata dai tifosi che prima del match contro l'Everton hanno contestato l'attuale proprietà. Proprietà che potrebbe presto cambiare visto che sembra profilarsi all'orizzonte un possibile acquirente. Si tratta del miliardario svedese Daniel Ek, co-fondatore e amministratore delegato di Spotify, che su Twitter non ha nascosto la sua fede calcistica. "Sin da ragazzino ho tifato per l'Arsenal. Se Kroenke volesse vendere il club, sarei felice di gettarmi nella mischia", ha scritto Ek, il cui patrimonio è stimato da "Forbes" in 4,7 miliardi di euro.

