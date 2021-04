Andrea Cerioli svela quanti kg è ingrassato nell’ultimo anno (Di venerdì 23 aprile 2021) Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi è il naufrago che probabilmente più si lamenta della mancanza di cibo e durante l’ultima puntata Ilary Blasi lo ha un po’ stuzzicato, sottolineando come dalla fame abbia mangiato le bucce di patata arrosto anche di Angela Melillo, oltre che le sue. “Mi sei caduto sulle bucce di patata, Andrea”. Andrea, a questo punto, ha ammesso di soffrire molto la mancanza di cibo e di essere ingrassato 10 kg nell’ultimo anno a causa della quarantena. “Ilary io ho fame, la fame l’accuso, a me un cucchiaio di riso al giorno non fa nulla. Cosa vorrei ora? Beh, un panino. Anche gli altri soffrono, è vero, ma chi è 60 kg alla fine mangia come a casa, io sono arrivato a L’Isola dei Famosi dopo un anno di quarantena che avevo preso 10 ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 aprile 2021)a L’Isola dei Famosi è il naufrago che probabilmente più si lamenta della mancanza di cibo e durante l’ultima puntata Ilary Blasi lo ha un po’ stuzzicato, sottolineando come dalla fame abbia mangiato le bucce di patata arrosto anche di Angela Melillo, oltre che le sue. “Mi sei caduto sulle bucce di patata,”., a questo punto, ha ammesso di soffrire molto la mancanza di cibo e di essere10 kga causa della quarantena. “Ilary io ho fame, la fame l’accuso, a me un cucchiaio di riso al giorno non fa nulla. Cosa vorrei ora? Beh, un panino. Anche gli altri soffrono, è vero, ma chi è 60 kg alla fine mangia come a casa, io sono arrivato a L’Isola dei Famosi dopo undi quarantena che avevo preso 10 ...

