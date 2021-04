Voleva passare al Pd dopo il video di Grillo Dago-bomba sul M5s | chi è il ministro pronto a lasciare

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ildi Beppein difesa del figlio Ciro, rinviato a giudizio con l'accusa di stupro, ha sollevato un polverone politico e minato ulteriormente la base del Movimento 5 Stelle. Gli alleati del Pd hanno immediatamente dovuto prendere le distanze dall'ex comico, con Enrico Letta che ha definito “inaccettabili” le sue frasi. Anche tra i grillini le reazioni sono state scomposte, anche se pubblicamente si è verificato il tentativo (maldestro) di prendere le difese del garante del Movimento: in realtà quasi nessuno approva lo sfogo del garante M5s, che ha rischiato di fare tanti danni dal punto di vista politico. Molti di più di quello che si immagina, a giudicare dall'indiscrezione fornita daspia: “Visto il-embolo di- si legge in un flash del sito di Roberto D'Agostino - ...

