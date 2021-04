VIDEO Tour of the Alps, Pello Bilbao vince la quarta tappa: highlights e sintesi. Yates superbo in salita (Di giovedì 22 aprile 2021) La quarta tappa del Tour of the Alps si è rivelata particolarmente avvincente e la salita di Boniprati, il cui GPM era posto a 8 km dall’arrivo di PIeve di Bono, ha fatto selezione. Simon Yates ha fatto la differenza, ma il britannico in discesa è stato raggiunto dallo spagnolo Pello Bilbao e dal russo Aleksandr Vlasov. L’iberico della Bahrain-Victorious ha vinto lo sprint a tre, mentre Yates conserva la maglia di leader della classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della quarta tappa del Tour of the ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Ladelof thesi è rivelata particolarmente avnte e ladi Boniprati, il cui GPM era posto a 8 km dall’arrivo di PIeve di Bono, ha fatto selezione. Simonha fatto la differenza, ma il britannico in discesa è stato raggiunto dallo spagnoloe dal russo Aleksandr Vlasov. L’iberico della Bahrain-Victorious ha vinto lo sprint a tre, mentreconserva la maglia di leader della classifica generale alla vigilia dell’ultima. Di seguito ilcon glie ladelladelof the ...

